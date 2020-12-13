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FK: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 12. haftasında FK'yı konuk eden , rakibine 2-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli bir yara aldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan turuncu-lacivertliler, zirvenin 11 puan gerisine düştü.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 18:00 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 21:19
Başakşehir Gaziantep FK: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 12. haftasında Medipol ile FK kozlarını paylaştı. Başakşehir Stadı'nda oynanan maçı, konuk ekip Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı.

Kırmızı-siyahlılara zorlu deplasmanda üç puanı getiren golleri 44'te Kevin Mirallas ile 74'te kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise 56'da Enzo Crivelli'den geldi.

BAŞAKŞEHİR'İN HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI!
Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Başakşehir'de kötü gidişat sürüyor. Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. 15 puanda kalan 'un ekibi, bu sonuçla lider 'un 11 puan gerisine düştü.

G.ANTEP'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!
Başakşehir'i deviren Gaziantep FK ise ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Sumudica'nın öğrencileri ligde bu sezon ilk ve tek yenilgisini 1. haftada 'a karşı almıştı. 1 maçı eksik olan kırmızı-siyahlılar, 11 maç sonunda puanını 18'e çıkardı.

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