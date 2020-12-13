Başakşehir Gaziantep FK: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı, konuk ekip Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı.

Kırmızı-siyahlılara zorlu deplasmanda üç puanı getiren golleri 44'te Kevin Mirallas ile 74'te Muhammet Demir kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise 56'da Enzo Crivelli'den geldi.

BAŞAKŞEHİR'İN HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI!

Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Başakşehir'de kötü gidişat sürüyor. Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. 15 puanda kalan Okan Buruk'un ekibi, bu sonuçla lider Alanyaspor'un 11 puan gerisine düştü.

G.ANTEP'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Başakşehir'i deviren Gaziantep FK ise ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Sumudica'nın öğrencileri ligde bu sezon ilk ve tek yenilgisini 1. haftada Galatasaray'a karşı almıştı. 1 maçı eksik olan kırmızı-siyahlılar, 11 maç sonunda puanını 18'e çıkardı.