Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan maç sonu itiraf!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Denizlispor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Çok rahat kazanacağız bir maç, 3-3 bitiyor. Büyük bir şanssızlık var. Rakibin kaçırdığı goller olur, baskı olur neyse ama kendi hatalarımız vardı. Bizim gibi bir takım bu maçı erken bitirmeliydi. Oyunun genelinde istediğimiz gibi oynadık. Önümüzdeki haftaları düşünerek erken değişiklikler yaptık, buna mecburuz. Önümüzdeki hafta 6 günde 3 maç oynayacağız.

"BELKİ DUYGUSAL DAVRANIYORUZ"

Belki bu değişiklikler takımı olumsuz etkiledi, buna mecburum. Herkese forma şansı vermeye çalışıyoruz, belki duygusal davranıyoruz.

Bize yakışmayan bir sonuç oldu, kendi kendimize goller yedik. 3-0'dan sonra belki de hepimiz maç bitti gözüyle baktık. Futbolun şakası yok, biz bunu yaşadık. Bizim topa kafa vurduğumuz anda temas var, temas olunca penaltı sayılıyor. Ne kadar yorgun olursak olalım maçı bitirmeliydik. Zaten 5 oyuncu değiştirdik. Şanssız bir maç oldu, bundan serde alacağız.



