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'den maçı yorumu! "İyi mücadele ettik"

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'i 4-1 mağlup eden 'da teknik direktör , "Takım gayet iyi mücadele etti. Bu mücadeleden memnunum." diye konuştu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:15
Ole Gunnar Solskjaer'den Medipol Başakşehir maçı yorumu! "İyi mücadele ettik"

Şampiyonalar Ligi H Grubu 4. maçında sahasında ile karşılan , müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Maç sonu online düzenlenen basın toplantısında konuşan Manchester United Teknik Direktörü , "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. İstediğimiz futbolu oynadık ve iyi bir skorla sahadan galip ayrıldık. Önümüzde Paris Saint-Germain karşılaşması var. Gereken çalışmayı sürdürüp o maça konsantre olacağız'' açıklamalarında bulundu.

Takımın performansını da değerlendiren Norveçli teknik adam "Takım gayet iyi mücadele etti. Bu mücadeleden memnunum. Aynı zamanda Cavani ve Marcus'un verdiği mücadeleden de oldukça memnunum" ifadelerini kullandı.

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