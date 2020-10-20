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'in Avrupa maçlarındaki sponsoru oldu

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz , perdeyi Leipzig maçıyla açıyor. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki sponsoru da belli oldu. , maçları için forma sponsorluğunu üstlendi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 10:58
Medipol Başakşehir'in Avrupa maçlarındaki sponsoru THY oldu

'in bu sezonki maçları için forma sponsorluğunu Türk Hava Yolları () üstlendi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile sahaya çıkacak.

Avrupa macerasına , ve RB Leipzig ile birlikte yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda başlayacak Medipol Başakşehir, uluslararası arenada tüm sezon boyunca THY logosunu formasının göğüs kısmında taşıyacak.

temsilcisi RB Leipzig ile bugün deplasmanda oynayacağı müsabaka ile birlikte THY logolu formayı giymeye başlayacak turuncu-lacivertliler, Avrupa kupası maçlarının seyahatlerini de THY ile gerçekleştirecek.

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