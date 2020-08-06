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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Taraftar olmayınca köylüler boyadı

Taraftar olmayınca köylüler boyadı

'ın Ereğli ilçesinde 26 yıllık gelenek sürüyor. arası karayolunun kenarındaki çeşme her yıl şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor. Bu sezon da 'in turuncu-lacivertli renklerine büründü.

'ın Ereğli ilçesinde 26 yıllık gelenek sürüyor. arası karayolunun kenarındaki çeşme her yıl şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor. Bu sezon da 'in turuncu-lacivertli renklerine büründü. Çeşmeyi şampiyon olan takımın taraftarı boyuyordu, köyde Başakşehir seyircisi bulunmadığı için ortaklaşa para toplandı.

  1. 6.8.2020
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