Taraftar olmayınca köylüler boyadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 26 yıllık gelenek sürüyor. Ereğli- Devrek arası karayolunun kenarındaki çeşme her yıl şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor. Bu sezon da Medipol Başakşehir'in turuncu-lacivertli renklerine büründü. Çeşmeyi şampiyon olan takımın taraftarı boyuyordu, köyde Başakşehir seyircisi bulunmadığı için ortaklaşa para toplandı.