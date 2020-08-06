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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Biz bu limiti bekliyorduk

Biz bu limiti bekliyorduk

Başkanı , 'nun açıkladığı harcama limitleriyle ilgili konuştu. Gümüşdağ "Her kulüp mutlaka limitini biliyordur ama açıklama yeni yapıldı" dedi.

Başkanı , 'nun açıkladığı harcama limitleriyle ilgili konuştu. Gümüşdağ "Her kulüp mutlaka limitini biliyordur ama açıklama yeni yapıldı. Her kulübün profesyonelleriyle görüşmeler yapılıyor. Biz zaten rakamlardan haberdardık. Beklediğimiz bir limitti" dedi.
  1. 6.8.2020
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