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23 Temmuz 2020, Perşembe
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’nin tapusunu alıyor

Azubuike’nin tapusunu alıyor

için kolları sıvadı. - lacivertliler, 'ın takımından 1.8 milyon euro satış opsiyonuyla kiraladığı 'nin bonservisini almayı planlıyor.

için kolları sıvadı. - lacivertliler, 'ın takımından 1.8 milyon euro satış opsiyonuyla kiraladığı 'nin bonservisini almayı planlıyor. Başakşehir'le 31 maça çıkan orta saha oyuncusu, özellikle mücadeleci oyunuyla teknik direktör 'un vazgeçilmezleri arasına girdi.
  1. 23.7.2020
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