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21 Temmuz 2020, Salı
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Elia transferi 'tan gerçekleşiyor! Robben'den sonra kulüp yöneticisi...

Elia transferi WhatsApp'tan gerçekleşiyor! Robben'den sonra kulüp yöneticisi...

FC Groningen Yöneticisi Mark-jan Fledderus, Medipol Başakşehirli 'nın "Robben beni çağırıyor" sözlerini doğruladı ve Hollandalı yıldızın transferi için girişimlere başladıklarını söyledi.

şampiyonu Medipol Başakşehir'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve yollarını ayıracağını duyuran , kendisini isteyen kulüpleri açıklamıştı.

Bir dönem 'ndan arkadaşı 'in kendisini çağırdını dile getiren Elia, Hollanda Ligi ekibi Groningen'i de seçenekler arasında saymıştı.

Groningen yöneticisi Mark-Jan Fledderus, Hollandalı yıldızın transferi için girişimlere başladıklarını açıkladı.

Robben'in Eljero Elia'yı 'tan yazarak takımına çağırdığını itiraf eden Fledderus, "Hücuma bir takviye yapacağız, Elia da bizim için ilginç bir opsiyon olur. Elia'nın kulüp aradığını biliyoruz. Arjen Robben de, 'Ben ona WhatsApp'tan yazdım' dedi. Gerçekleşir mi, bilmiyorum. 'de sezon bitmek üzere. Elia da bu sıralarda bir karar verecek" diye konuştu.

  1. 21.07.2020
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