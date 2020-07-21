Elia transferi WhatsApp'tan gerçekleşiyor! Robben'den sonra kulüp yöneticisi...

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve yollarını ayıracağını duyuran Eljero Elia, kendisini isteyen kulüpleri açıklamıştı.

Bir dönem Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı Arjen Robben'in kendisini çağırdını dile getiren Elia, Hollanda Ligi ekibi Groningen'i de seçenekler arasında saymıştı.

Groningen yöneticisi Mark-Jan Fledderus, Hollandalı yıldızın transferi için girişimlere başladıklarını açıkladı.

Robben'in Eljero Elia'yı WhatsApp'tan yazarak takımına çağırdığını itiraf eden Fledderus, "Hücuma bir takviye yapacağız, Elia da bizim için ilginç bir opsiyon olur. Elia'nın kulüp aradığını biliyoruz. Arjen Robben de, 'Ben ona WhatsApp'tan yazdım' dedi. Gerçekleşir mi, bilmiyorum. Türkiye'de sezon bitmek üzere. Elia da bu sıralarda bir karar verecek" diye konuştu.