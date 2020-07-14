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14 Temmuz 2020, Salı
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Tur haftaya kaldı

Tur haftaya kaldı

: Haftaya kazanırsak zaferimizi ilan edeceğiz.

deplasmanında yenilmezlik serisini kaybeden 'in teknik direktörü , ilk yarıda gereksiz şekilde geriye çekildiklerini belirterek şöyle konuştu: Hem kaybettiğimiz için, hem de bu kadar gol yediğimiz için çok üzgünüm. Şampiyonluğumuzu ilan edemediğimiz ve kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüm. Haftaya kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. 'un da kaybetmesi avantajımıza oldu.

  1. 14.7.2020
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