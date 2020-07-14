Tur haftaya kaldı

Konyaspor deplasmanında yenilmezlik serisini kaybeden Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, ilk yarıda gereksiz şekilde geriye çekildiklerini belirterek şöyle konuştu: Hem kaybettiğimiz için, hem de bu kadar gol yediğimiz için çok üzgünüm. Şampiyonluğumuzu ilan edemediğimiz ve kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüm. Haftaya kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Trabzonspor'un da kaybetmesi avantajımıza oldu.