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14 Temmuz 2020, Salı
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Topuktan geldi

Topuktan geldi

ikinci yarıda penaltı bekledi. Sağdan yapılan sert ortada meşin yuvarlak Konyasporlu savunmacının topuğundan sekerek eline geldi.

ikinci yarıda penaltı bekledi. Sağdan yapılan sert ortada meşin yuvarlak Konyasporlu savunmacının topuğundan sekerek eline geldi. penaltı çalmadı. VAR başındaki , 'izleme' tavsiyesinde bulundu. Çakır, VAR'ın başına geldi. Kararını değiştirmedi. Başakşehirli oyunculara da "Topuğundan sekip geliyor" açıklamasını yaptı.

  1. 14.7.2020
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