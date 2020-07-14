Topuktan geldi

Başakşehir ikinci yarıda penaltı bekledi. Sağdan yapılan sert ortada meşin yuvarlak Konyasporlu savunmacının topuğundan sekerek eline geldi. Cüneyt Çakır penaltı çalmadı. VAR başındaki Ali Palabıyık, 'izleme' tavsiyesinde bulundu. Çakır, VAR'ın başına geldi. Kararını değiştirmedi. Başakşehirli oyunculara da "Topuğundan sekip geliyor" açıklamasını yaptı.