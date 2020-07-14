Topuktan geldi
Başakşehir ikinci yarıda penaltı bekledi. Sağdan yapılan sert ortada meşin yuvarlak Konyasporlu savunmacının topuğundan sekerek eline geldi.
Başakşehir ikinci yarıda penaltı bekledi. Sağdan yapılan sert ortada meşin yuvarlak Konyasporlu savunmacının topuğundan sekerek eline geldi. Cüneyt Çakır penaltı çalmadı. VAR başındaki Ali Palabıyık, 'izleme' tavsiyesinde bulundu. Çakır, VAR'ın başına geldi. Kararını değiştirmedi. Başakşehirli oyunculara da "Topuğundan sekip geliyor" açıklamasını yaptı.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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