Medipol Başakşehir Kayserispor'a bileniyor! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir Kayserispor'a bileniyor!

Kayserispor'a bileniyor!

Medipol Başakşehir Kayserispor'a bileniyor!

'in 32. haftası itibarıyla lider durumda bulunan , 33. hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk oluyor. Karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen turuncu-lacivertliler hata yapmak istemiyor.

'de son 2 haftaya en yakın rakibi 'un 4 puan önünde lider giren , 18 Temmuz Cumartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, 16 Temmuz Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 14.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir Kayserispor'a bileniyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA