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14 Temmuz 2020, Salı
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Caiçara’dan bu 4. servis

Caiçara’dan bu sezon 4. servis

'in sağ beki , 'nın attığı golde nefis bir asist yaptı.

'in sağ beki , 'nın attığı golde nefis bir asist yaptı. Müthiş bir deparla sıfıra inip, top çizgiyi geçmeden içeri çevirdi, Elia da golü yaptı. Brezilyalı futbolcu bu 4. asistini gerçekleştirdi. İlk sezonunda 4, ikinci yılında 7, geçen yıl ise 2 asist yapmıştı.

  1. 14.7.2020
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