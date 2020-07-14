Caiçara’dan bu sezon 4. servis
Başakşehir'in sağ beki Junior Caiçara, Elia'nın attığı golde nefis bir asist yaptı.
Başakşehir'in sağ beki Junior Caiçara, Elia'nın attığı golde nefis bir asist yaptı. Müthiş bir deparla sıfıra inip, top çizgiyi geçmeden içeri çevirdi, Elia da golü yaptı. Brezilyalı futbolcu bu sezon 4. asistini gerçekleştirdi. İlk sezonunda 4, ikinci yılında 7, geçen yıl ise 2 asist yapmıştı.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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