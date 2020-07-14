Caiçara’dan bu sezon 4. servis

Başakşehir'in sağ beki Junior Caiçara, Elia'nın attığı golde nefis bir asist yaptı. Müthiş bir deparla sıfıra inip, top çizgiyi geçmeden içeri çevirdi, Elia da golü yaptı. Brezilyalı futbolcu bu sezon 4. asistini gerçekleştirdi. İlk sezonunda 4, ikinci yılında 7, geçen yıl ise 2 asist yapmıştı.