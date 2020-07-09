Kopenhag - Başakşehir maçının tarihi belli oldu!
Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag ile oynayacağı maçın tarihi belli oldu. İlk maçta evinde 1-0 kazanan Başakşehir, ikinci maçı 5 ya da 6 Ağustos'ta Danimarka'da oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında ertelenen rövanş karşılaşmaları ev sahibi kulüplerin kendi sahasında oynanacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında 2. ayakları ertelenen karşılaşmaların ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacağı duyuruldu.
Bu kararla, İstanbul'da oynanan ilk maçta Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağustos'ta Danimarka'da rövanş maçına çıkacak.
İlk maçları oynanmadan ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma müsabakalarının ise tek ayaklı eleme yöntemiyle Almanya'da gerçekleştirileceği aktarıldı.
Açıklamada, kalan bütün karşılaşmaların seyircisiz olacağı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının kullanılacağı belirtildi.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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