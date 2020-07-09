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09 Temmuz 2020, Perşembe
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- maçının tarihi belli oldu!

Kopenhag - Başakşehir maçının tarihi belli oldu!

'in, son 16 turu rövanşında ile oynayacağı maçın tarihi belli oldu. İlk maçta evinde 1-0 kazanan Başakşehir, ikinci maçı 5 ya da 6 Ağustos'ta 'da oynayacak.

ve son 16 turlarında ertelenen rövanş karşılaşmaları ev sahibi kulüplerin kendi sahasında oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında 2. ayakları ertelenen karşılaşmaların ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacağı duyuruldu.

Bu kararla, 'da oynanan ilk maçta 'ı 1-0 mağlup eden Medipol , 5 ya da 6 Ağustos'ta 'da rövanş maçına çıkacak.

İlk maçları oynanmadan ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma müsabakalarının ise tek ayaklı eleme yöntemiyle 'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, kalan bütün karşılaşmaların seyircisiz olacağı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının kullanılacağı belirtildi.

  1. 09.07.2020
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