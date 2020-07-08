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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Protokolde büyük gerilim

Protokolde büyük gerilim

Maç sırasında ve Denizlispor yöneticileri adeta birbirine girdi. Pozisyon üzerinden çıkan tartışma büyüdü. İki takımın yöneticileri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Maç sırasında ve Denizlispor yöneticileri adeta birbirine girdi. Pozisyon üzerinden çıkan tartışma büyüdü. İki takımın yöneticileri birbirlerinin üzerine yürüdü. Başakşehir Başkanı ve yöneticileri ile Denizlisporlu idareciler arasındaki gerilim dinmeyince devreye güvenlik görevlileri girdi. Olayların büyümesini engellediler.

  1. 8.7.2020
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