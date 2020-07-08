Protokolde büyük gerilim

Maç sırasında Başakşehir ve Denizlispor yöneticileri adeta birbirine girdi. Pozisyon üzerinden çıkan tartışma büyüdü. İki takımın yöneticileri birbirlerinin üzerine yürüdü. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yöneticileri ile Denizlisporlu idareciler arasındaki gerilim dinmeyince devreye güvenlik görevlileri girdi. Olayların büyümesini engellediler.