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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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geçit vermedi

Mert Günok geçit vermedi

'in, Denizlispor ile oynadığı mücadelede kalesinde güven verdi.

'in, Denizlispor ile oynadığı mücadelede kalesinde güven verdi. Tecrübeli eldiven 52. dakikada mutlak gole izin vermedi. Ceza sahası içinde topla buluşan Hugo Rodallega kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Başarılı eldiven açıyı çok iyi kapattı. Kolombiyalı yıldızın vuruşunda göğsüyle meşin yuvarlağı kurtardı.

  1. 8.7.2020
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