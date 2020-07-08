Mert Günok geçit vermedi
Başakşehir'in, Denizlispor ile oynadığı mücadelede Mert Günok kalesinde güven verdi.
Başakşehir'in, Denizlispor ile oynadığı mücadelede Mert Günok kalesinde güven verdi. Tecrübeli eldiven 52. dakikada mutlak gole izin vermedi. Ceza sahası içinde topla buluşan Hugo Rodallega kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Başarılı eldiven açıyı çok iyi kapattı. Kolombiyalı yıldızın vuruşunda göğsüyle meşin yuvarlağı kurtardı.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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