Mert Günok geçit vermedi

Başakşehir'in, Denizlispor ile oynadığı mücadelede Mert Günok kalesinde güven verdi. Tecrübeli eldiven 52. dakikada mutlak gole izin vermedi. Ceza sahası içinde topla buluşan Hugo Rodallega kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Başarılı eldiven açıyı çok iyi kapattı. Kolombiyalı yıldızın vuruşunda göğsüyle meşin yuvarlağı kurtardı.