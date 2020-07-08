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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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İrfan Can’dan servise devam

İrfan Can’dan servise devam

'in yıldız oyuncusu , Denizlispor mücadelesinde de asistini yaptı.

'in yıldız oyuncusu , Denizlispor mücadelesinde de asistini yaptı. ve ile iç sahada oynanan mücadelelerde de takım arkadaşlarına servis yapan 24 yaşındaki futbolcu dün de Enzo Crivelli'yi besledi. Korneri çok sert kullandı. Crivelli sert bir kafa vuruşuyla Denizlispor ağlarını sarsmayı başardı.

  1. 8.7.2020
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