İrfan Can’dan servise devam

Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Denizlispor mücadelesinde de asistini yaptı. Alanyaspor ve Galatasaray ile iç sahada oynanan mücadelelerde de takım arkadaşlarına servis yapan 24 yaşındaki futbolcu dün de Enzo Crivelli'yi besledi. Korneri çok sert kullandı. Crivelli sert bir kafa vuruşuyla Denizlispor ağlarını sarsmayı başardı.