İrfan Can’dan servise devam
Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Denizlispor mücadelesinde de asistini yaptı.
Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Denizlispor mücadelesinde de asistini yaptı. Alanyaspor ve Galatasaray ile iç sahada oynanan mücadelelerde de takım arkadaşlarına servis yapan 24 yaşındaki futbolcu dün de Enzo Crivelli'yi besledi. Korneri çok sert kullandı. Crivelli sert bir kafa vuruşuyla Denizlispor ağlarını sarsmayı başardı.
- 8.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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