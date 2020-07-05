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05 Temmuz 2020, Pazar
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"Emin adımlarla gidiyoruz"

"Emin adımlarla gidiyoruz"

Başakşehir Teknik Direktörü , şampiyonluğa emin adımlarla ilerledikleri söyledi.

Maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzon'a 5 puan fark attıklarını söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Çok önemli haftalardayız. Bu 3 puan çok değerli ve önemliydi. Emin adımlarla gidiyoruz. Bugün kazanmak için sahada her şeyini veren oyunculara çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkes nemden sırılsıklam oldu. Çok mücadele ettik. 11 kişi çıktığımız sürece eksiğimiz yok. Bunu da bugün gösterdik. Hedefimizi koruduk. En yakın rakibimizden 5 puan yukardayız 3 gün sonra bir maçımız var. Hiçbir şey düşünmeden Denizli maçına odaklanacağız. Soyunma odasında inanmışlık da var. Bu sene şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

  1. 5.7.2020
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