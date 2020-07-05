"Emin adımlarla gidiyoruz"
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa emin adımlarla ilerledikleri söyledi.
Maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzon'a 5 puan fark attıklarını söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Çok önemli haftalardayız. Bu 3 puan çok değerli ve önemliydi. Emin adımlarla gidiyoruz. Bugün kazanmak için sahada her şeyini veren oyunculara çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkes nemden sırılsıklam oldu. Çok mücadele ettik. 11 kişi çıktığımız sürece eksiğimiz yok. Bunu da bugün gösterdik. Hedefimizi koruduk. En yakın rakibimizden 5 puan yukardayız 3 gün sonra bir maçımız var. Hiçbir şey düşünmeden Denizli maçına odaklanacağız. Soyunma odasında inanmışlık da var. Bu sene şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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