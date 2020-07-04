Okan Buruk: Takımda çok büyük bir inanmışlık var

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Çok kritik eksiklere rağmen Antalyaspor karşısında iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Buruk, "İstediğimiz oyunu oynadık ve galip geldik; kazanmak için her şeyimizi verdik. İnanılmaz bir nem vardı ve oyuncularımız müthiş mücadele etti; maçın başından sonuna kadar son nefesimize kadar oynadık. Eksiklerimiz vardı ancak sahaya 11 kişi çıktı ve herkes elinden gelenin en iyisini yaptı" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Şampiyonluğa inandıklarının altını çizen Buruk, "Biz kazanmaya odaklandık, şampiyonluk hedefimiz çok yüksek şekilde devam ediyor ve şu anda en yakın rakibimizin 5 puan önündeyiz, avantajlı durumdayız. Takımda gerçekten çok büyük bir inanmışlık var ve bu sezon şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bir tane şampiyon çıkacak ancak diğer takımları da tebrik etmek gerekiyor; herkes mevcut şartlar itibariyle elinden geleni yapıyor. Biz şampiyon olmak istiyoruz ve bugün itibarıyla avantajlı durumdayız. Antalyaspor bizi çok zorladı ancak daha önümüzde Denizlispor, Konyaspor gibi çok zorlu maçlar var, biten bir durum yok" şeklinde konuştu.

"VISCA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Edin Visca'nın yokluğu hakkında da konuşan Okan Buruk, "Visca'sız ilk kez bir maça çıktık, dolayısıyla daha da zorlandık; bugün o olsaydı daha farklı şeyler de olabilirdi. Maç öncesi düşündüklerimizi oyuncu değişiklikleriyle yaptık, herkes en iyi şekilde mücadele etti. Visca bizim için çok önemli bir oyuncu ancak bu takımda herkese ihtiyacımız var" dedi.