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03 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: 'ın bonservisini resmen aldı

Son dakika: Başakşehir Berkay Özcan'ın bonservisini resmen aldı

Medipol 'de son dakika haberi... Turuncu lacivertliler yaptığı resmi açıklamada 'ın bonservisinin alındığını duyurdu.

Medipol , sezon başında Alman ekibi Hamburg'dan kiraladığı milli futbolcu 'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını resmen açıkladı.

Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.

Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz."

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 12:21
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