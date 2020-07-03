Son dakika: Başakşehir Berkay Özcan'ın bonservisini resmen aldı
Medipol Başakşehir'de son dakika haberi... Turuncu lacivertliler yaptığı resmi açıklamada Berkay Özcan'ın bonservisinin alındığını duyurdu.
Medipol Başakşehir, sezon başında Alman ekibi Hamburg'dan kiraladığı milli futbolcu Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını resmen açıkladı.
Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
"2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.
Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz."
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 12:21
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