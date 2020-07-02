Medipol Başakşehir'de corona virüsü test sonuçları negatif çıktı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Medipol 'de corona virüsü test sonuçları negatif çıktı!

Medipol Başakşehir'de corona virüsü test sonuçları negatif çıktı!

ekiplerinden Medipol 'de corona virüsü test sonuçları belli oldu. Turuncu-laciverliler yaptığı açıklamada tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Hafta sonu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Medipol 'de yapılan corona virüsü test sonuçlarının tümü negatif çıktı. Resmi siteden yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.'' denildi.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 21:08
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