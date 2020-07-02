Edin Visca’yı Milan beğendi
Türkiye'de yıllardır üst düzey bir performans gösteren Başakşehirli Edin Visca, İtalyan devi Milan'ın dikkatini çekti.
Türkiye'de yıllardır üst düzey bir performans gösteren Başakşehirli Edin Visca, İtalyan devi Milan'ın dikkatini çekti. UEFA, 30 yaşındaki Bosna Hersekli yıldızın bu sezon 42 maçta 16 gol, 13 asistle oynadığı bilgisini fotoğrafla paylaştı. Bu gönderiye kayıtsız kalamayan kırmızılı-siyahlılar fotoğrafı beğendi. Bu da iki taraf arasında transfer iddialarını ortaya çıkardı.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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