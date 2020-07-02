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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Edin Visca’yı beğendi

Edin Visca’yı Milan beğendi

'de yıllardır üst düzey bir performans gösteren , İtalyan devi 'ın dikkatini çekti.

'de yıllardır üst düzey bir performans gösteren , İtalyan devi 'ın dikkatini çekti. , 30 yaşındaki Bosna Hersekli yıldızın bu sezon 42 maçta 16 gol, 13 asistle oynadığı bilgisini fotoğrafla paylaştı. Bu gönderiye kayıtsız kalamayan kırmızılı-siyahlılar fotoğrafı beğendi. Bu da iki taraf arasında transfer iddialarını ortaya çıkardı.

  1. 2.7.2020
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