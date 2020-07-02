Edin Visca’yı Milan beğendi

Türkiye'de yıllardır üst düzey bir performans gösteren Başakşehirli Edin Visca, İtalyan devi Milan'ın dikkatini çekti. UEFA, 30 yaşındaki Bosna Hersekli yıldızın bu sezon 42 maçta 16 gol, 13 asistle oynadığı bilgisini fotoğrafla paylaştı. Bu gönderiye kayıtsız kalamayan kırmızılı-siyahlılar fotoğrafı beğendi. Bu da iki taraf arasında transfer iddialarını ortaya çıkardı.