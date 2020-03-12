İşte Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı muhtemel 11'leri...

Avrupa'daki gururumuz, yoluna devam eden tek Türk takımı olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak karşılaşmada, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum düdük çalacak. Tarihi maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü saat 23.00'te koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Temsilcimizde bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

TRİBÜNLER AY-YILDIZ'A BÜRÜNECEK

Kulüpler Birliği'nde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimiz için tüm Süper Lig kulüp başkanlarını maça davet edip olumlu geri dönüş almasıyla, Kopenhag maçında birlik-beraberlik mesajı da verilecek. Ayrıca Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir ile spor camiasından çok sayıda kişi de maça gelecek. Türk bayraklarıyla donatılacak tribünlerde, ayyıldız coşkusuyla Avrupa'ya gövde gösterisi yapılacak.

17 BİN TİŞÖRT TÜM GELİR MEHMETÇİK'E

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Avrupa'daki gururumuz Başakşehir'i tarihi yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak Kopenhag karşılaşmasında TURKSPORU, stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtacak. Turkcell ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış toplayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can, Elia, Crivelli, Visca

KOPENHAG: Johnsson, Varela, Sigurdsson, Nelsson, Bengtsson, Stage, Zeca, Jensen, Fischer, N'Doye, Santos