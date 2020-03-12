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12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Medipol Başakşehir Buruk'tan flaş karar! İşte Başakşehir'in Kopenhag maçı 11'i

İşte Medipol -Kopenhag maçı muhtemel 11'leri...

İşte Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı muhtemel 11'leri...

Turuncu-lacivertlilerin, tüm kulüp başkanlarının da maça gelerek Avrupa’ya birlik-beraberlik mesajı vereceği tarihi randevusu saat 20.55’te. İşte zorlu -Kopenhag maçı öncesi muhtemel 11'ler...

Avrupa'daki gururumuz, yoluna devam eden tek Türk takımı olan , Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak karşılaşmada, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum düdük çalacak. Tarihi maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü saat 23.00'te koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Temsilcimizde bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

TRİBÜNLER AY-YILDIZ'A BÜRÜNECEK

Kulüpler Birliği'nde Başakşehir Başkanı 'ın, 'de şehit olan kahraman askerlerimiz için tüm kulüp başkanlarını maça davet edip olumlu geri dönüş almasıyla, Kopenhag maçında birlik-beraberlik mesajı da verilecek. Ayrıca Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla birlikte Başkanı ile spor camiasından çok sayıda kişi de maça gelecek. Türk bayraklarıyla donatılacak tribünlerde, ayyıldız coşkusuyla Avrupa'ya gövde gösterisi yapılacak.

17 BİN TİŞÖRT TÜM GELİR MEHMETÇİK'E

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi , Avrupa'daki gururumuz Başakşehir'i tarihi yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Tüm geliri 'na bağışlanacak Kopenhag karşılaşmasında TURKSPORU, stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtacak. Turkcell ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış toplayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can, Elia, Crivelli, Visca

KOPENHAG: Johnsson, Varela, Sigurdsson, Nelsson, Bengtsson, Stage, Zeca, Jensen, Fischer, N'Doye, Santos

  1. 12.3.2020
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