UEFA Kupası’nı kaldırdığım stat
Başakşehir destanının mimarı Teknik Direktör Okan Buruk, Kopenhag eşleşmesiyle geçmiş başarılarına atıfta bulundu. Buruk, "Kopenhag çıkar mı diye düşünmüştüm. UEFA Kupası'nı kaldırdığım stat." dedi.
Başakşehir destanının mimarı Teknik Direktör Okan Buruk, Kopenhag eşleşmesiyle geçmiş başarılarına atıfta bulundu. Buruk, "Kopenhag çıkar mı diye düşünmüştüm. UEFA Kupası'nı kaldırdığım stat. Yine 2. maçı orada oynayacağız. Bu eşleşme iki tarafı da memnun etmiştir diye düşünüyorum. Daha iyi ve büyük takımlar vardı. Türkiye'yi temsil eden tek ülkeyiz. Başarıya ve puana ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Dolu tribünler önünde inşallah iyi bir skor almayı umut ediyorum. Yakından tanıdığımız bir rakip değil. 4-4-2 sisteminde oynuyorlar. N'Doye var yakından tanıdığımız. Deplasmanda iyi kapanıyorlar. Neden olmasın, çeyrek final yolu açılabilir" diye konuştu.
- 29.2.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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