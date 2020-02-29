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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Kupası’nı kaldırdığım stat

UEFA Kupası’nı kaldırdığım stat

destanının mimarı , eşleşmesiyle geçmiş başarılarına atıfta bulundu. Buruk, "Kopenhag çıkar mı diye düşünmüştüm. Kupası'nı kaldırdığım stat." dedi.

destanının mimarı , eşleşmesiyle geçmiş başarılarına atıfta bulundu. Buruk, "Kopenhag çıkar mı diye düşünmüştüm. Kupası'nı kaldırdığım stat. Yine 2. maçı orada oynayacağız. Bu eşleşme iki tarafı da memnun etmiştir diye düşünüyorum. Daha iyi ve büyük takımlar vardı. 'yi temsil eden tek ülkeyiz. Başarıya ve puana ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Dolu tribünler önünde inşallah iyi bir skor almayı umut ediyorum. Yakından tanıdığımız bir rakip değil. 4-4-2 sisteminde oynuyorlar. N'Doye var yakından tanıdığımız. Deplasmanda iyi kapanıyorlar. Neden olmasın, çeyrek final yolu açılabilir" diye konuştu.

  1. 29.2.2020
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