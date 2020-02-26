Lider Şehir’i Skrtel sırtlıyo
Rize'de Skrtel’in golüyle kazanıp maç fazlasıyla lider olan Başakşehir, Slovak stoperiyle son dakikalarda 7 puan kazandı.
Rize'de Skrtel'in golüyle kazanıp maç fazlasıyla lider olan Başakşehir, Slovak stoperiyle son dakikalarda 7 puan kazandı. Skrtel, Göztepe ve Trabzon ağlarını da havalandırmıştı.
SPORTİNG MAÇINA İSPANYOL HAKEM
Başakşehir'in ilk maçta Portekiz'de 3-1 yenildiği Sporting Lizbon'la yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının hakemi belli oldu. UEFA, karşılaşmaya İspanyol hakem Lahoz'u atadı.
LİGDE SON 3 HAFTADA 3 LİDER
Süper Lig'de son 3 haftada liderlik koltuğu 3 kez el değiştirdi. Şampiyonluk yarışının hızlandığı son 3 haftayı sırasıyla Sivasspor, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Süper Lig'i lider olarak tamamladı.
- 26.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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