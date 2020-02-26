Lider Şehir’i Skrtel sırtlıyo

Rize'de Skrtel'in golüyle kazanıp maç fazlasıyla lider olan Başakşehir, Slovak stoperiyle son dakikalarda 7 puan kazandı. Skrtel, Göztepe ve Trabzon ağlarını da havalandırmıştı.

SPORTİNG MAÇINA İSPANYOL HAKEM

Başakşehir'in ilk maçta Portekiz'de 3-1 yenildiği Sporting Lizbon'la yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının hakemi belli oldu. UEFA, karşılaşmaya İspanyol hakem Lahoz'u atadı.

LİGDE SON 3 HAFTADA 3 LİDER

Süper Lig'de son 3 haftada liderlik koltuğu 3 kez el değiştirdi. Şampiyonluk yarışının hızlandığı son 3 haftayı sırasıyla Sivasspor, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Süper Lig'i lider olarak tamamladı.