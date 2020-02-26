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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Lider Şehir’i sırtlıyo

Lider Şehir’i Skrtel sırtlıyo

'de ’in golüyle kazanıp maç fazlasıyla lider olan , Slovak stoperiyle son dakikalarda 7 puan kazandı.

'de 'in golüyle kazanıp maç fazlasıyla lider olan , Slovak stoperiyle son dakikalarda 7 puan kazandı. Skrtel, ve ağlarını da havalandırmıştı.

SPORTİNG MAÇINA İSPANYOL HAKEM

Başakşehir'in ilk maçta Portekiz'de 3-1 yenildiği 'la yarın oynayacağı Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının hakemi belli oldu. UEFA, karşılaşmaya İspanyol hakem Lahoz'u atadı.

LİGDE SON 3 HAFTADA 3 LİDER
'de son 3 haftada liderlik koltuğu 3 kez el değiştirdi. Şampiyonluk yarışının hızlandığı son 3 haftayı sırasıyla , ve Medipol Başakşehir Süper Lig'i lider olarak tamamladı.

  1. 26.2.2020
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