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26 Şubat 2020, Çarşamba
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son 16 aşkına!

Başakşehir son 16 aşkına!

Medipol son 32 turunda evinde Portekiz'in takımını konuk edecek. Turu geçmek isteyen turuncu-lacivertli takım tarihinde ilk defa son 16 turuna kalmak istiyor.

Medipol , 32 Turu ikinci maçında yarın 'u konuk edecek. Turuncu - lacivertliler, 3-1 mağlup olduğu ilk karşılaşmanın rövanşını alarak Son 16'ya ismini yazdırabilme mücadelesi verecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Başakşehir, yarın Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. , Roma ve Wolfsberger'in yer aldığı J Grubu'nu 10 puanla lider bitirerek tarihinde ilk defa bir üst tura yükselen turuncu-lacivertliler, aynı zamanda 'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olarak da dikkat çekiyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 28. MAÇINA ÇIKACAK

Başakşehir, Sporting Lizbon mücadelesiyle birlikte Avrupa sahnesindeki 28. maçına çıkmış olacak. temsilcisi, bugüne kadar oynadığı 27 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 27 gol atan M.Başakşehir, kalesinde 41 gole engel olamadı.

NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilen Başakşehir, Son 16 Turu'na kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması veya kalesinde gol görmesi halinde ise üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Turuncu - lacivertlilerin maçı 3-1 kazanması halinde ise müsabakaların uzatma bölümleri oynanacak.

CRİVELLİ KART CEZALISI

Başakşehir'de bu önemli mücadele öncesi tek eksik bulunuyor. Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için Sporting'e karşı forma giyemeyecek. Rakip takımda da Luis Neto, kart cezası sebebiyle yarın akşam sahadaki yerini alamayacak.

  1. 26.02.2020
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