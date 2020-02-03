Medipol Başakşehirli Miguel Vieira, Wolfsberger'de!

Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki kritik bir virajı kayıpsız atlatan Medipol Başakşehir'de ayrılık gerçekleşti.

İstanbul temsilcisi, sezon başında İspanyol ekibi CD Lugo'dan kadrosuna kattığı Miguel Vieira'nın, Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

İşte o açıklama;

"Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."