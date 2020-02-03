Medipol Başakşehirli Miguel Vieira, Wolfsberger'de!
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, oyuncusunun resmi transferini duyurdu. Turuncu lacivertli ekip, Miguel Vieira'yı sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger’e kiraladığını açıkladı! İşte detaylar...
Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki kritik bir virajı kayıpsız atlatan Medipol Başakşehir'de ayrılık gerçekleşti.
İstanbul temsilcisi, sezon başında İspanyol ekibi CD Lugo'dan kadrosuna kattığı Miguel Vieira'nın, Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.
İşte o açıklama;
"Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."
Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden @WolfsbergerAC'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/YV4WxUi5T4— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 3, 2020
- 03.02.2020
- Güncelleme: 03.02.2020 18:51
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Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
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