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19 Aralık 2019, Perşembe
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’ye yüzde 30 çağrısı

TFF’ye yüzde 30 çağrısı

Başkanı Gümüşdağ, “Harcama limiti sapma oranının tekrar yüzde 30’a düşürülmesi kararı alınması doğru olacaktır” dedi. Birlik Başkanı de kulüp başkanlarıyla görüşüp ’ye ileteceğini söyledi.

Başkanı , tepkilere yol açan harcama limiti sapma oranının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılması kararının tekrar gözden geçirilmesini ve ilk imzayı atmaya da hazır olduğunu söyledi. Başkan Gümüşdağ, "Madem FFP konusunda geçmişte konuşulan taleplerin bugün tam tersi düşünülüyor, o zaman kulüplerin çoğunluğunun imzasıyla tekrar yüzde 30'a düşürülmesi yönünde karar alınması doğru olacaktır. 13-14 kulüp imza atmaya hazır" diye 'ye çağrıda bulundu. Bu gelişmelerin ardından Kulüpler Birliği Vakfı ve Başkanı de bu konuyla ilgili olarak kulüp başkanlarıyla görüşeceğini ve bunları TFF'ye ileteceğini söyledi.
  1. 19.12.2019
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