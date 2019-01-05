Başakşehir Serdar Taşçı ile anlaştı!
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Serdar Taşçı ile anlaştı!

Başakşehir Serdar Taşçı ile anlaştı!

Robinho ile ara transferi açan Medipol , Serdar Taşcı ile de anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol , Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile anlaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Manuel da Costa'yı Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'a satan turuncu-lacivertli ekip, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

İstanbul ekibi, Brezilyalı yıldız Robinho'dan sonra Serdar Taşçı'yı da kadrosuna katarak ara dönemindeki ikinci transferini gerçekleştirecek.

  1. 5.1.2019 19:59
  2. Güncelleme: 5.1.2019 20:19
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