  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 17 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 17 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezonun yeni haftasında yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından bir kişi elenirken diğer yarışmacılar ana kadroda 1 hafta daha kalmaya hak kazanacaklar. 17 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 17 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun bir haftası daha geride kaldı. Haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 17 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 17 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 17 KASIM 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 17 Kasım Pazar günü ekrana gelen bölümünde şefler yarışmacılardan zeytin ile en iyi yemeği yapmalarını istedi. Eleme adayı ise henüz belli olmadı.

G.Saray'dan 10 numara hamle!
Mou'nun aradığı yıldız İspanya'dan geliyor!
DİĞER
atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni görüntüler
Son dakika: MİT'ten PKK'nın Portekiz yapılanmasına darbe! Serdar Tunagür yakalandı
Kerem Portekiz'de gündem oldu! Türkiye - Galler maçı...
A Milli Takım'da değişim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..." Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..." 14:09
Avrupa devi eski logosunu kullanacak! Avrupa devi eski logosunu kullanacak! 13:21
Mou'nun aradığı yıldız İspanya'dan geliyor! Mou'nun aradığı yıldız İspanya'dan geliyor! 13:12
G.Saray'dan o isim Fırtına'ya çok yakın! G.Saray'dan o isim Fırtına'ya çok yakın! 12:31
Kerem Portekiz'de gündem oldu! Türkiye - Galler maçı... Kerem Portekiz'de gündem oldu! Türkiye - Galler maçı... 12:19
A Milli Takım'da değişim! A Milli Takım'da değişim! 12:16
Daha Eski
Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler! Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler! 11:25
Polonya - İskoçya maçı ne zaman? Polonya - İskoçya maçı ne zaman? 09:34
Sırbistan - Danimarka maçı ne zaman? Sırbistan - Danimarka maçı ne zaman? 09:36
İspanya - İsviçre maçı ne zaman? İspanya - İsviçre maçı ne zaman? 09:39
Romanya - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman? Romanya - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman? 09:43
Osayi en iyisini açıkladı! Mourinho mu İsmail Kartal mı? Osayi en iyisini açıkladı! Mourinho mu İsmail Kartal mı? 09:55