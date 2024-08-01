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MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE

MasterChef yeni sezonda final eleme turları devam ediyor. 1 Ağustos 2024 tarihli programda en iyi yaratıcı yemeği yaparak Danilo, Mehmet ve Somer şefi etkilemeye çalışan yarışmacılardan bir kişi ana kadroya girmeye hak kazanacak. İzleyenler MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtlarını araştırırken detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 22:27
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MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE

MasterChef final eleme turlarında 4. haftaya girildi. Ana kadronun neredeyse tamamının belli olduğu programda son 3 kişi alınacak. Asil kadroya giremeyen yarışmacılar ise önce yedek adayı olabilmek için sonrasında ise yedeklerden ana kadroya girebilmek için mücadele edecekler. İzleyiciler ise MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 18. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'in 1 Ağustos 2024 tarihli bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. En iyi yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar 18. isim olmaya uğraşıyor. MasterChef 2024'te 18. yarışmacı olup da ana kadroya girmeye hak kazanan isim henüz belli olmadı. Güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

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