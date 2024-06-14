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SURVIVOR ALL STAR'DA ŞAMPİYON BELLİ OLDU! Survivor kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star'da final heyecanı yaşandı. Finale kalan Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda, Survivor şampiyonluğu için mücadele etti. Peki, Survivor 2024 All Star'ı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 00:55 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 08:53
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SURVIVOR ALL STAR'DA ŞAMPİYON BELLİ OLDU! Survivor kim kazandı?

Televizyonların sevilen yarışma programı Survivor 2024 All Star, final bölümüyle ekranlara geldi. Survivor All Star'ın dev finalinde Batuhan Karacakaya, Nefise Karatay, Ogeday Girişken ve Seda Ocak mücadele etti. Peki, Survivor All Star'da kazanan kim oldu? İşte yanıtı...

Gecenin ilk oyunlarında Batuhan ile Nefise ve Seda ile Ogeday kozlarını paylaştı. Ogeday, Seda'yı 6-1 mağlup ederek ilk finalist oldu. Nefise de Batuhan'ı aynı skorla yenerek adını finale yazdırdı ve Ogeday'ın rakibi oldu.

SURVIVOR ALL STAR'I KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'ı kazanan yarışmacı Nefise'yi 6-2 mağlup eden Ogeday oldu.

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