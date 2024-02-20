Haberler Magazin Survivor'da Ronaldinho sürprizi! | Ronaldinho Survivor'a ne zaman gelecek?

Survivor'da Ronaldinho sürprizi! | Ronaldinho Survivor'a ne zaman gelecek?

Survivor'ın yayınlanan son bölüm fragmanında yarışmaya dünyaca ünlü bir futbolcunun konuk olacağı belirtilmişti. İzleyiciler bu futbolcunun kim olduğunu merak etmişlerdi. Survivor'a konuk olarak gelecek futbolcunun Ronaldinho olduğu açıklandı. Peki, Ronaldinho Survivor'a ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 00:09 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 00:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor'da Ronaldinho sürprizi! | Ronaldinho Survivor'a ne zaman gelecek?

Survivor'a konuk futbolcu damga vurdu. Son bölüm fragmanında dünyaca ünlü bir futbolcunun konuk olacağı belirtilince aramalar hız kazanmıştı. Futbolcunun Ronaldinho olduğu açıklandı. Ronaldinho Survivor'a ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı araştırılırken konu ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

RONALDINHO SURVIVOR'A NE ZAMAN GELECEK?

Survivor'ın 20 Şubat tarihli bölümünde dünyaca ünlü bir futbolcunun yarışmaya konuk olacağı açıklandı. Bölüm fragmanını gören izleyiciler Mesut Özil'in konuk olacağı iddiaları üzerinde sosyal medyada tartışmışlardı. Söz konusu futbolcunun Ronaldinho olduğu kesinleşti.

Ronaldinho 21 Şubat Çarşamba günü Survivor'a konuk olarak katılacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Florentino Perez olay yaratacak kararı verdi! Arda Güler için yolun sonu geldi: İspanyollar tüm detaylarıyla duyurdu…
Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Muslera'nın yerine sürpriz transfer! F.Bahçe de istemişti
Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan kim oldu?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 Şubat rakamları
Hangi hayvanlar adak olarak kesilir?
Adak eti düğünde, bayramda ikram edilebilir mi?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! 00:55
Hakan'lı Inter avantajı kaptı! Hakan'lı Inter avantajı kaptı! 00:55
Man City evinde hata yapmadı! Man City evinde hata yapmadı! 00:43
Kanarya turu İstanbul'a bıraktı! Kanarya turu İstanbul'a bıraktı! 23:53
VakıfBank evinde kayıp! VakıfBank evinde kayıp! 23:16
Inter - A. Madrid | CANLI Inter - A. Madrid | CANLI 22:59
Daha Eski
Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik mesajı! Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik mesajı! 22:49
PSV - Dortmund | CANLI PSV - Dortmund | CANLI 22:13
PFDK sevkleri açıklandı PFDK sevkleri açıklandı 21:33
Almanya'da Boey için şok yorum! Almanya'da Boey için şok yorum! 21:22
Muslera'nın yerine sürpriz transfer! F.Bahçe de istemişti Muslera'nın yerine sürpriz transfer! F.Bahçe de istemişti 21:09
Antalyaspor'da G.Saray mesaisi başladı! Antalyaspor'da G.Saray mesaisi başladı! 20:52