Survivor'da Ronaldinho sürprizi! | Ronaldinho Survivor'a ne zaman gelecek?

Survivor'a konuk futbolcu damga vurdu. Son bölüm fragmanında dünyaca ünlü bir futbolcunun konuk olacağı belirtilince aramalar hız kazanmıştı. Futbolcunun Ronaldinho olduğu açıklandı. Ronaldinho Survivor'a ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı araştırılırken konu ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

RONALDINHO SURVIVOR'A NE ZAMAN GELECEK?

Survivor'ın 20 Şubat tarihli bölümünde dünyaca ünlü bir futbolcunun yarışmaya konuk olacağı açıklandı. Bölüm fragmanını gören izleyiciler Mesut Özil'in konuk olacağı iddiaları üzerinde sosyal medyada tartışmışlardı. Söz konusu futbolcunun Ronaldinho olduğu kesinleşti.

Ronaldinho 21 Şubat Çarşamba günü Survivor'a konuk olarak katılacak.