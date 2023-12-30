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MASTERCHEF KİM ELENDİ 30 ARALIK? | Masterchef kim 5. oldu?

Masterchef All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her yıl 5 finaliste ceket dağıtan Masterchef'te son ceket Hasan'ın oldu. Ceket almaya hak kazanamayan 5 yarışmacının arasında eleme yapılacak bölümde, son kalan yarışmacı kupayı kaldıracak. Peki Masterchef kim elendi 30 Aralık? MasterChef kim 5. oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:31 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:50
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 30 ARALIK? | Masterchef kim 5. oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 30 ARALIK? | MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sadece 5 yarışmacıya verilen ceketlerin dağıtılmasının ardından bugün, son 5 arasından eleme yapılacak. Kupaya adım adım yaklaşan yarışmacılardan en başarılı menüyü çıkaranlar, ilk 4 arasında yer alacak. Peki Masterchef kim elendi 30 Aralık? MasterChef kim 5. oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM 5. OLDU?

5. ceketi Hasan'ın kazanmasının ardından Masterchef'in ilk 5'i belli oldu. Tahsin, Barbaros, Esra, Sergen ve Hasan, kendi seçecekleri bir ana yemek, ara sıcak ve tatlıyı yapacak. En başarısız tabağın sahibi, Masterchef'e 5. olarak veda edecek. 30 Aralık Cumartesi günü Masterchef'e veda eden isim henüz belli olmadı. Bölüm sonunda jüri üyelerinin oyları doğrultusunda elenen isim haberimizde yer alacak.

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