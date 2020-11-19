Haberler Magazin Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kuruluş Osman dizi oyuncusu

kimdir? Nereli? Kaç yaşında? dizi oyuncusu

ATV'nin sevilen dizisi 'ın oyuncu kadrosuna da katıldı. Peki ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Nereli? Daha önce hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 08:41
Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kuruluş Osman dizi oyuncusu

, dizisi ile ekrana geri döndü. Ünlü oyuncu, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve kova burcudur.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)
2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)
2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)
2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)
2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)
2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)
2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)

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