Konyaspor hız kesmedi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda sahasında 9 kişiyle turlayan Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında evinde karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde ara vermeden sürdürüyor. Bingöl maçında forma giyen futbolcular salonda çalıştı.
