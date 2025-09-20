CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sürpriz peşinde

Sürpriz peşinde

Anadolu Kartalı, Şampiyonlar Ligi’nde beklemediği bir sonuç alan moralsiz lider Cimbom’u yenmek için kenetlendi. Yeşil-beyazlılar, İstanbul’da ilk kez kazanmak için de oldukça hırslı.

Sürpriz peşinde

Süper Lig'de Pazartesi lider G.Saray'a konuk olacak Konya-spor, sürpriz yapmanın hesabı içinde. Geçen hafta evinde Alanyaspor'a yenilerek taraftarını üzen Anadolu Kartalı, G.Saray'a bilendi. Konya ekibi, Şampiyonlar Ligi'nden hiç beklemediği bir sonuçla dönen ve farklı mağlubiyet alan sarı-kırmızılıları deplasmanda yenmek için kenetlendi. Bugüne kadar güçlü rakibini İstanbul'da hiç yenemeyen Konyaspor, Avrupa yorgunu Cimbom'u devirerek bir ilke imza atmak ve taraftarlarına kendini affettirmek istiyor.

FUTBOLCULAR ÇOK HIRSLI

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde çalışan Anadolu Kartalı, daha çok taktik ağırlıklı antrenmanlara ağırlık vererek, sarı-kırmızılılara sürpriz yapma hazırlığında. Yeşil-beyazlı futbolcuların moral ve motivasyonları da üst seviyede. Galatasaray'ın 5-1'lik Frankfurt mağlubiyeti, futbolcuları da hırslandırdı. Rakibinin yaptığı bireysel hatalar; Anadolu Kartalı'nın iştahını kabarttı. Konyaspor teknik heyeti de bu zaaflardan en iyi şekilde yararlanmak adına Frankfurt maçını mercek altına aldı.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
