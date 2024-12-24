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Konya'da gol problemi
Son 5 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi ve 1 galibiyet alabilen Konyaspor, gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Bu 5 karşılaşmada sadece 4 kez ağları havalandırabilen yeşil- beyazlılarda teknik direktör Recep Uçar, takıma santrfor takviyesi talep etti. Ayrıca Uçar'ın hızlı bir kanat oyuncusu yönetimden talep ettiği de gelen bilgiler arasında.
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