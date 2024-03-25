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Konyaspor öze dönüyor

Konyaspor özüne dönmeye başladı! Süper Lig'de aralıksız 11. sezonunu geçiren yeşil-beyazlılar, evinde oynadığı maçlarda yeniden favori takım konumuna geçti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Konyaspor öze dönüyor

Bir dönem evinde rakiplerinin korkulu rüyası olan Konyaspor; teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yeniden zor kaybeden bir takıma dönüştü.

ZORLU PERİYOT BİTTİ

Konya, bu sezonki en zorlu periyodu 7 puanla geçti. Ankaragücü, Hatayspor ve Adana Demirspor'u ağırlayan Anadolu Kartalı, taraftarının da desteğiyle Ankaragücü ve Hatay'ı yendi. Demir sınavını uzunca bir süre önde götürdü ama son dakikalarda yediği golle maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İÇERDE 16. SIRADA

Konyaspor bu yıl Omerovic'ten önceki süreçte evindeki maçlarda tutuk kaldı. Yeşil-beyazlılar şu ana kadar olan süreçte kendi sahasında 14 maça çıkarken, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, hanesine yazdırdığı 19 puanla iç saha puan cetvelinde 16. sırada yer aldı.

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