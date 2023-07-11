Yunus Konya’ya

Bir yandan forvet transferi için çalışmalarını sündüren Konyaspor, orta saha takviyesi için de görüşmelere devam ediyor. Yeşil beyazlı takımın bu doğrultuda Yunus Mallı ile temaslara başladığı belirtildi. Son olarak Almanya takımlarından Mainz'da forma giyen ve şu an boşta olan gurbetçi futbolcu ile pazarlıkların olumlu şekilde devam ettiği ve kısa süre içinde kesin anlaşmanın beklendiği kaydedildi. 31 yaşındaki Yunus'la maaş konusunda el sıkışılmasına rağmen imza parası için pazarlık yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Kariyerinde daha önce Kasımpaşa, Trabzonspor, Union Berlin, Wolfsburg gibi takımların formasını giyen 1.79 boyundaki futbolcu 399 resmi karşılaşmada 69 gol, 46 asist üretti. Yunus Türk milli takımında da 25 kez forma giydi.