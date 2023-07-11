Haberler Konyaspor Yunus Konya’ya

Yunus Konya’ya

Yeşil beyazlı takım, şu an boşta olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile temas kurdu. Pazarlıklar bitme aşamasında...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 06:50
Yunus Konya’ya

Bir yandan forvet transferi için çalışmalarını sündüren Konyaspor, orta saha takviyesi için de görüşmelere devam ediyor. Yeşil beyazlı takımın bu doğrultuda Yunus Mallı ile temaslara başladığı belirtildi. Son olarak Almanya takımlarından Mainz'da forma giyen ve şu an boşta olan gurbetçi futbolcu ile pazarlıkların olumlu şekilde devam ettiği ve kısa süre içinde kesin anlaşmanın beklendiği kaydedildi. 31 yaşındaki Yunus'la maaş konusunda el sıkışılmasına rağmen imza parası için pazarlık yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Kariyerinde daha önce Kasımpaşa, Trabzonspor, Union Berlin, Wolfsburg gibi takımların formasını giyen 1.79 boyundaki futbolcu 399 resmi karşılaşmada 69 gol, 46 asist üretti. Yunus Türk milli takımında da 25 kez forma giydi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı rekor bedelle gidiyor! Süper Lig tarihine geçecek: Olay teklifi resmen duyurdular…
Tümer Metin Gamze Topuz'u unutmak için soluğu Çeşme'de aldı!
PSG'den geri vites! G.Saray Fransız devini köşeye sıkıştırdı
Szalai'nin alternatifi bulundu! İşte yapılan teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig ekibinde ayrılık! Resmen açıklandı
Niang Konya'ya
Deprem son dakika! 11 Temmuz deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! (10 Temmuz)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan rotasyon talebi! Milli yıldıza teklif yapılacak Kartal'dan rotasyon talebi! Milli yıldıza teklif yapılacak 01:04
Okan Buruk'tan Icardi ve Rashica açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi ve Rashica açıklaması! 01:03
G.Saray'dan iyi prova! G.Saray'dan iyi prova! 01:03
Arda Güler, Real Madrid antrenmanında şov yaptı! Arda Güler, Real Madrid antrenmanında şov yaptı! 01:02
F.Bahçe stoper transferini resmen açıkladı! F.Bahçe stoper transferini resmen açıkladı! 01:02
Trabzonspor Benkovic'in transferini resmen açıkladı! Trabzonspor Benkovic'in transferini resmen açıkladı! 01:02
Daha Eski
Zaha kararını açıklıyor! F.Bahçe... Zaha kararını açıklıyor! F.Bahçe... 01:02
Djiku: Kupalar kazanmaya geldim Djiku: Kupalar kazanmaya geldim 01:02
Süper Lig devlerinin gözü Nijeryalı golcüde! Süper Lig devlerinin gözü Nijeryalı golcüde! 01:02
İndirime yanaşmadılar! F.Bahçe ısrarını sürdürüyor İndirime yanaşmadılar! F.Bahçe ısrarını sürdürüyor 01:02
F.Bahçe'den Livakovic için yeni hamle F.Bahçe'den Livakovic için yeni hamle 01:02
Transferin nabzı Transfer TV'de atıyor Transferin nabzı Transfer TV'de atıyor 01:02