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Konya'da koz Diouf

Anadolu Kartalı’nın Senegalli yıldızı, G.Saray’a bilendi. F.Bahçe maçında gördüğü kırmızı kart cezası biten Mame Diouf, lideri devirerek kötü gidişata son verecekleri sözünü verdi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Konya'da koz Diouf

Lider Galatasaray'ı ağırlayacak Konyaspor, 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Hatayspor'un ligden çekilmesiyle haftayı hükmen galibiyetle tamamlayan Anadolu Kartalı'nda Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart cezası biten Mame Diouf da görev bekliyor. 35 yaşındaki Senegalli golcü, antrenmanlardaki hırsıyla teknik direktör Stanojevic'e de 'hazırım' mesajını verdi. Diouf, gol sözü verirken, güçlü rakiplerini devirerek kötü gidişata son vereceklerini de söyleyip umut dağıttı.


DIOUF ARANDI
Ligde 5 maçtır gol sevinci yaşamayan Konyaspor'un son santrası; Beşiktaşlı kaleci Mert'in kendi kalesine attığı gol sayılmadığında Diouf'un hattrick'iyle 3-3 biten K.Gümrük maçında gelmişti. Stanojevic de 0-0 biten Giresunspor maçı sonrasında, "Çok pozisyon kaçırdık. Diouf'un olmaması da ileride bizi çok etkiledi. Mame Diouf olsa bu maçı kazanabilirdik" demişti. 18 maçta 8 gol atan tecrübeli santrfor, Sırp çalıştırıcının Galatasaray karşısında en önemli kozu olacak.


HÜCUMDA İKİ EKSİK VAR
Galatasaray maçı hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Konyaspor, hücum hattında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Anadolu Kartalı'nda Polonyalı sağ kanat oyuncusu Konrad Michalak ile Ugandalı santrfor Uche İkpeazu sakatlıkları nedeniyle lider Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.


9 MAÇ SONRA HÜKMEN 3 PUAN
Konyaspor, Hatay'ın ligden çekilmesiyle haftayı hükmen galibiyetle kapattı. Böylece Süper Lig'de 9 maç sonra kazandı. Anadolu Kartalı, 14. haftada deplasmandaki Kayseri maçının ardından ilk kez kazanmış oldu. 2023'te ise ilk galibiyetini alırken, gol hanesine de 3 gol birden yazdırdı.

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