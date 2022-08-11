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KONYASPOR VADUZ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Konyaspor - Vaduz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Konyaspor evinde Vaduz ile karşılaşacak. Bate Borisov karşısında harika bir futbol sergileyen ve turu rahat atlayan Konyaspor, Vaduz karşısında da rahat turlamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Vaduz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:30
KONYASPOR VADUZ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Konyaspor - Vaduz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta?

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UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Konyaspor ile Vaduz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,

KONYASPOR - VADUZ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'u konuk edecek. Müsabaka 10 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - VADUZ MAÇININ HAKEMİ KİM?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek.

HEDEF PLAY-OFF

Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 1-1 berabere tamamlayan Konyaspor, taraftarı önünde play-off etabına çıkmasını sağlayacak skoru almaya çalışacak. Konyaspor, 3. eleme turunda Vaduz'u geçerse, play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 19 gole engel olamadı.

İLHAN PALUT YÖNETİMİNDE 4. AVRUPA MAÇI

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Avrupa kupalarında dördüncü kez boy gösterecek. İlhan Palut idaresindeki Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turunda Belarus ekibi BATE Borisov'u (3-0 / 2-0) elemişti. Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 3. eleme turunda eşleşen yeşil-beyazlı ekip, deplasmandan 1-1 beraberlikle dönerken, ağırlayacağı rakibi karşısında play-off turuna yükselen taraf olabilmek için ter dökecek. Palut yönetiminde çıktığı 3 Avrupa müsabakasında yeşil-beyazlı ekip, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 6 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü.

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