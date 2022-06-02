Ahmet Konya'da

Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor, yeni sezon öncesinde dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak S.Lizbon'dan Portekizli orta saha Paz'la transferi açan yeşil- beyazlılar, Sloven yıldızı Skubic'in ayrılığından sonra sağ bek arayışlarında da mutlu sona ulaştı. Anadolu Kartal'ı, Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor ile kontratı biten Ahmet Oğuz'la iki yıllık resmi sözleşme imzaladı.

36 KARŞILAŞMADA BOY GÖSTERDİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Osman Dağ katıldı. Gençlerbirliği altyapısında yetişen 29 yaşındaki Ahmet Oğuz, Süper Lig'de Hacettepe, Kasımpaşa ve Sivasspor formaları giydi. Geçen sezon devre arası Sivas'a transfer olan, bonservissiz Konya ekibine katılan Oğuz, 2021-2022'de 27'si lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 5'i de Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere toplam 36 maçta forma giyerek, 1 gol katkısı sağladı.

AVRUPA'DA BAŞARI SÖZÜ

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Ahmet, Sivasspor'a kırgınlığı olmadığını belirterek, "Avrupa'da yer almak çok güzel olacak. Eleme maçları olacak. İnşallah yolumuza devam edeceğiz ve Avrupa'da da adımızdan söz ettireceğiz. Taraftarlarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız var. Başarılı olma sözü veriyoruz. Çünkü Konyaspor olarak tek vücut olacağız, başarılı olacağız" diye umut dağıttı.

CEBRAİL KARAYEL DE İMZALADI

Konyaspor, Paz ve Ahmet Oğuz'un ardından 3. imzayı da Cebrail Karayel'e attırdı. Süper Lig'den düşen Altay'dan ayrılan 27 yaşındaki tecrübeli sağ bekle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Karayel, 2021- 2022'de 30 Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerek, 1 gol atıp 4 asist yaptı.

TÜRKMEN AŞKI SÜRÜYOR

Stoper arayışındaki Konyaspor, yine şampiyon Trabzon'un kapısını çaldı. Anadolu Kartalı, Fırtına'nın 24 yaşındaki savunmacısı Hüseyin Türkmen'e talip oldu. Devre arasında da genç stoperi isteyen yeşil- beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya takılmıştı. Sözleşmesi bu sezon bitecek olan Türkmen, geçtiğimiz sezon 15 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.