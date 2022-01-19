Süper Lig’de sezona adı verildi

TFF, trafik kazasında vefat eden Konyaspor ve Milli Takım'ın futbolcusu Ahmet Çalık'ın adını Süper Lig'e verdi. Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus ligin kalan haftalarının 2021-22 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir" denildi. Konyaspor da sosyal medyadan TFF'ye teşekkür mesajı paylaştı. Öte yandan Başkan Fatih Özgökçen, Ahmet Çalık'ın ismini yeni yapılan tesislere vereceklerini söyledi