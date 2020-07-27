Korkmaz çok iddialı - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Korkmaz çok iddialı

Korkmaz çok iddialı

Korkmaz çok iddialı

'nın hocası , "Eğer şartlar oluşur kalırsak, bu takım efsane yıllar geçirmiş bir takım. olarak doğru bir planlama yapacağız” dedi.

ve galibiyetleriyle ligde kalan 'da Teknik Direktör , yeni sezona yönelik yönetime mesaj gönderdi. Korkmaz, "Eğer şartlar oluşur kalırsak, bu takım efsane yıllar geçirmiş bir takım. Yapılan yanlış planlamalar kulübü zor durumda bıraktı. Biz bunu inşallah yaşatmayacağız. Transferde doğru planlama yapacağız. Belki yaptığımız üç transferden birinde yanılabiliriz insanlık hali. Ama planımız kafamızda var. Önemli olan istediğimiz şartlar oluşsun" diye konuştu.
  1. 27.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Korkmaz çok iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA