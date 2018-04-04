Konyaspor'dan taraftara çağrı! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Konyaspor'dan taraftara çağrı!

    Konyaspor'dan taraftara çağrı!

    Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü , ile hayati önem taşıyan bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, “Final niteliği taşıyan bu müsabakaya bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz” dedi.

    yaptığı açıklamada, maçında futbolcuların sahada, taraftarın tribünde bir ve beraber olursa istedikleri sonucu kesinlikle elde edeceklerine inandıklarını söyledi. Baydar, "Bunun için, bu şehirde yaşayan 7'den 77'ye herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. İnşallah bu karşılaşmayı üç puanla kapatıp sonraki maçlarımızda motivasyonumuzu daha da artırarak hedefimize ulaşacağız. Sivasspor maçında tribünlerdeki taraftar desteğini artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda kısa vadede sonuç alacağımız bazı girişimlerde bulunduk. Bu çabaların karşılığını ivedi olarak alacağımızı düşünüyoruz. Takımımız puan sıralamasında bulunduğu yerden çıkabilecek güce sahip. Ancak futbolcularımızın bu zorlu müsabakada her zamankinden daha çok itici güce ihtiyaçları olacak. Bu vesileyle bizim için sezonun en kritik maçlarından biri olan Sivasspor maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz. Bu Pazar saat 13:30'da gelin, kulübümüze destek olun. Takımımızın başarısına tribünlerde yerinizi alarak katkı sağlayın" diye konuştu.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor'dan taraftara çağrı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN