Konyaspor'dan taraftara çağrı!
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Sivasspor ile hayati önem taşıyan bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, “Final niteliği taşıyan bu müsabakaya bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz” dedi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:28
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 7
Yorum
sezgin aman aykut hoca aman senin gitmen bu takıma en büyük iyilik olacak transfere gerek yok
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Yeni Malatyaspor Arjantin’de futbolcu avında
Toplam 1
Yorum
Erol BULUT Bizi izlemeye devam edin. Önümüzdeki yıldan itibaren Süper Ligde Yeni Malatyaspor fırtınası esecektir.
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 8
Yorum
mehcemtek İmparator söylediyse vardır bi bildigi bu sene Sampiyon GALATASARAY.....
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