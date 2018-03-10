Sergen'le şanslıyız
Aslan’a 5 maçta 1 kez yenilen genç hocalarına güvendiklerini söyleyen yönetici Ahmet Baydar, “Hocamızın G.Saray’a şansı tutuyor. Kendimizi çok şanslı hissediyorum” dedi
ATEŞ hattındaki Konyaspor'da Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yarınki G.Saray maçından puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi. Baydar, Sergen Yalçın'la ilk maçlarına çıkacaklarını ve yeni hocalarının G.Saray'a karşı şansının tuttuğunu hatırlatarak, "Hocamızın G.Saray'a şansı tutuyor. Bu nedenle de kendimizi şanslı hissediyorum. İnşallah bu maçta da böyle olacak. Bunu yapabilecek bir kadroya ve hocaya sahip olduğumuza inanıyorum" dedi.
'G.SARAY'DAN ÇEKİNMİYORUZ'
GÜÇLÜ rakiplerinden çekinmediklerini belirten Baydar, "Hiçbir zaman rakiplerinden çekinen bir takım olmadık. G.Saray'dan da çekinmiyoruz. İstanbul'a puan ya da puanlar için gideceğiz. Orada güzel bir galibiyet alarak taraftarımızın ve kulübümüzün yüzünü güldürmek istiyoruz. Başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Konya'nın hedefi 18 puan
ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, kritik G.Saray maçı öncesinde hedefledikleri puanı açıkladı. Çakıcı, "İyi bir kadromuz var ve kalan maçlarda gerçek performansımızı sergileyeceğimize inanıyorum. 18 puan bizi rahatlıkla ligde tutar. Bu dönemde teknik ekiple futbolcuların birleşimi çok önemli" dedi.
'G.SARAY'DAN ÇEKİNMİYORUZ'
GÜÇLÜ rakiplerinden çekinmediklerini belirten Baydar, "Hiçbir zaman rakiplerinden çekinen bir takım olmadık. G.Saray'dan da çekinmiyoruz. İstanbul'a puan ya da puanlar için gideceğiz. Orada güzel bir galibiyet alarak taraftarımızın ve kulübümüzün yüzünü güldürmek istiyoruz. Başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Konya'nın hedefi 18 puan
ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, kritik G.Saray maçı öncesinde hedefledikleri puanı açıkladı. Çakıcı, "İyi bir kadromuz var ve kalan maçlarda gerçek performansımızı sergileyeceğimize inanıyorum. 18 puan bizi rahatlıkla ligde tutar. Bu dönemde teknik ekiple futbolcuların birleşimi çok önemli" dedi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sergen'le şanslıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.