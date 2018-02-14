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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Düşmeme mücadelesi veren 'da, gözler şampiyonluk yarışı yapan 'la oynanacak kritik maça çevrildi. Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, 'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayren'le oynayacakları karşılaşmanın kendileri için bir şans olduğunu değerlendirerek, "Rakibimiz çok önemli bir maça çıkacak bu yüzden de kendimizi şanslı buluyoruz. Belki kadroda değişiklik yapabilirler ama tam kadro çıksalar bile en az bir puan ile sahadan ayrılmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:24
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