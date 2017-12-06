"Kendimize yakışan mücadele sergileyeceğiz"
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında yarın Vitorai Guimares ile oynayacağı maç için Portekiz'e gitti. Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, karşılaşmada kendilerine yakışır bir şekilde mücadele edeceklerini belirtti.
"AVRUPA ARENASI DA TÜRKİYE KADAR ÖNEMLİ"
Özdilek, yoğun bir tempoda çalıştıklarını dile getirerek, "Çok kısa zamanda çok çabuk toparlanıp maçlar oynuyoruz. Perşembe günü maç oynadıktan sonra Pazartesi tekrar oynayacağız. Onun için fazla takılmaya, durmaya, beklemeye zamanımız yok. Tek tek bakıyoruz. Şimdi önümüzdeki en önemli maç oynayacağımız yarınki maç. Dolayısıyla buna yakışır şekilde mücadele edip yolumuza devam edeceğiz. Ciddi eksiklerimiz var, sakatlarımız var. UEFA kadrosunda olmayan arkadaşlarımız var. Sakatlıktan dönecek arkadaşlarımız vardı onların dönüşü uzadı. Dolayısıyla 2 maçı 14 oyuncuyla tolere etmeye çalışacağız. Kolay değil ama bunu yapabilecek oyuncu kalitesi var, iştahı da var. Dediğim gibi ilk önce yarını bir oynayalım ondan sonra Pazartesiye bakıcağız. Ümit ederim ki yarında istediğimiz neticeyi alırız. Kaybedilen her maç tabi ki etkiliyor, etkileme şansı yok ama buna çok fazla takılmamak gerekiyor. Çünkü yarın tekrar oynayacağız. Akabinde tekrar Pazartesi belki de çok önemli bir müsabaka daha oynayacağız.
Dolayısıyla evet kaybettiğimizde üzülüyoruz ama çok da ona bağımlı kalmamamız gerekiyor. Çünkü önümüzde çok önemli müsabakalar var. Avrupa arenası da bence en azından Türkiye kadar önemli ve değerli bulduğum bir arena. Orada da bize yakışan şekilde mücadele edeceğiz. Şuanda takımda moralsizlik anlamında hiçbir şey yok. Herkes Pazartesi itibariyle tekrar hayata ve işlerine çok ciddi şekilde döndü" şeklinde konuştu.
Atiker Konyaspor'da sakatlıkları bulunan Traore, Jens Jonsson, Volkan Fındıklı ile UEFA listesinde yer almayan Manyama, Amir, Savaş Polat ve Kadir Kaan Özdemir kadroda yer almıyor. Konyaspor kafilesinde teknik heyet ve oyuncularla beraber yönetim ve gazeteciler de yer alıyor.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:06
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Luke Shaw bombası! Teklif götürüldü
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ bu ney yaf 1 günde 5 tane transfer haberi fenerbahçede :) alın alın rvp ve rvp gibileri doldurun besleyin yatırın...
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Mutsuz olanlar kim?
Toplam 9
Yorum
oflu doy yerine ya bongonda yada rodelegga oynamalı bonhgondaya şans tanınmalı
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Yılbaşı hediyesi: Niasse
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ kardeş 2. emenike vakası olması için karabükte oynaması ve sakatım ayağına fenerbahçe maçlarında oynamaması gerek !
"Kendimize yakışan mücadele sergileyeceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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