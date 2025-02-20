Pafos FC-Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Pafos FC-Omonia Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Pafos FC ile Omonia Nicosia karşı karşıya gelecek. İlk maçta Kıbrıs Rum Kesimi takımları 1-1 berabere kalırken, Pafos FC evinde oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Pafos FC-Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PAFOS FC-OMONIA NICOSIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Pafos FC-Omonia Nicosia maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
ASpor CANLI YAYIN