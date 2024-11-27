Başakşehir 1-1 Petrocub | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında temsilcimiz Başakşehir, evinde Moldova ekibi Petrocub'ı konuk etti.

Başakşehir, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir'in golünü 42. dakikada penaltıdan Krzysztof Piatek kaydetti.

Petrocub'a beraberliği getiren golü ise 90+6' da Bors kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 2, Petrocub ise 1'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada sağ taraftan atılan pas sonrasında Teodor Lungu, ceza yayının önünde topla buluştu ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

8. dakikada sağ taraftan Keny'nin arka direğe ortasında iyi yükselen Figueiredo'nun uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada kaleci Muhammed'in uzun gönderdiği top rakip savunmadan sekerek Piatek'in önüne düştü. Kaleciyi önde gören Piatek'in ceza yayı gerisinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

34. dakikada Opoku kendi yarı alanında kaptığı topla ilerleyip savunma arkasına koşu yapan Figueireido'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Şmalenea topu çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Keny'nin sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

41. dakikada Piatek'in şutunda meşin yuvarlağın Douanla'nın eline çarpması sonrası hakem Genc Nuza penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

65. dakikada Başakşehir 2. golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Pelkas'ın şutunda top kaleciden döndü. Boşta kalan topa Piatek vurdu, kale çizgisi üzerinde Douanla golü önledi. Ardından Figueiredo meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

90+6. dakikada Petrocub beraberliği yakaladı. Sol kanattan Puscas'ın ortasında Bors altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu çeldi ancak hakem topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararını verdi: 1-1.

Mücadele 1-1 sona erdi.

GOLE OFSAYT ENGELİ

Petrocub'ın 4. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Kalecinin önde yakalandığı pozisyonda Piatek'in vuruşu çok az farkla dışarıda! #UECL pic.twitter.com/0ortf7A2nS — TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024

PIATEK PENALTIDA HATA YAPMADI: 1-0

Piatek'in şutunun Petrocub savunmasının eline çarpması sonucu Başakşehir penaltı kazandı. Topun başına geçen Piatek, penaltıyı gole çevirdi ve temsilcimiz 1-0 öne geçti.

GOOOLLL! Piatek penaltıyı gole çevirdi ve temsilcimiz Başakşehir 1-0 öne geçti! ⚽️ #UECL pic.twitter.com/Ku24AdYXqr — TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024

90+6'DA YIKILDIK!